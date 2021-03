Secretaria de Saúde explica, pela terceira vez em uma semana, discrepância de números da DGS

"Na sequência da informação divulgada, hoje, pela Direção Geral de Saúde, reforçamos que os números apresentados no boletim nacional reportam-se a casos já notificados pela Direção Regional de Saúde, e não às últimas 24 horas", esclarece, hoje, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, pela terceira vez em cinco dias, os números que colocam a Madeira em segundo lugar no número de novos casos no país.

"A situação é explicada por um processamento retrospetivo de casos que decorreu de problemas de compatibilidade da plataforma nacional SINAVE, na qual são notificados os casos e os resultados laboratoriais de testes de covid-19", explica uma nota do Gabinete de Pedro Ramos.

Garante que "a discrepância dos números divulgados pela DGS, com um grande diferencial temporal, é geradora de desinformação junto da população e é prejudicial para a gestão de toda esta situação pandémica na Região Autónoma da Madeira".

E termina, assegurando que "que os números reais das últimas 24 horas são os divulgados, diariamente, pela Direção Regional da Saúde, no Relatório de Situação regional".

Depois de um primeiro esclarecimento no dia 2 de Março, outro ontem e o deste sábado, fica por esclarecer se a discrepância será resolvida e os dados entre as duas entidades vão ser acertados, uma vez que ainda hoje a DGS explicou os 288 novos casos atribuídos à Madeira com o facto de que "81% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".