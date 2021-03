'Micromonólogo 2.0' junta oito actores em iniciativa de 22 a 29 de Março

O Teatro Municipal Baltazar Dias vai levar a cabo, entre os dias 22 e 29 de Março, o projecto 'Micromonólogos 2.0', por forma a "apoiar os actores que se viram afectados pela crise pandémica, com o cancelamento das actividades culturais".

Por esse motivo, ao longo desses dias serão disponibilizados on-line, através do Facebook, pelas 21 horas, "textos de autoria própria associados aos tempos que vivemos, retratando a realidade do quotidiano desde o início da pandemia".

Esta é a continuidade do projecto 'Micromonólogos', criado no ano passado com a mesma finalidade. 2A criação de conteúdos é fundamental para dar continuidade à programação, numa altura em que os espetáculos e eventos culturais são uma das áreas mais afetadas pela crise provocada pelo coronavírus, este projeto torna-se num dos vários suportes e adaptações criadas pela CMF nesta altura de confinamento", refere o Teatro Municipal em nota enviada à comunicação social.

Monólogos:

Thaiane Anjos – “Enquadrada”

Diana Duarte – “Os vândalos”

Edgar Fernandes – “Eu sou tu e tu em mim”

Laura Aguilar- “Vira o dia e toca o mesmo”

Pedro Pisco- “Just another manic Monday"

Eduardo Luíz- “O Direto- Um monólogo em pandemia” da autoria de Fernando Heitor.

Marco Lima- “Gravado no músculo, este é o lugar”

Dina Vasconcelos- “Já nem eu sei”