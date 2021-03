‘Amigas’ somam terceiro triunfo consecutivo

O CAB venceu hoje o Galitos por 83-58 (17-17/ 23-15/ 15-12 e 28-14), em jogo em atraso da Liga feminina de basquetebol.

Esta foi a terceira vitória consecutiva das ‘Amigas’, que conseguiram o pleno, nos três encontros disputados em apenas quatro dias (triunfo por 75-54 sobre o Vagos, na quinta-feira e nova vitória ontem com o Guifões por 89-65).

Curiosamente, todos estes encontros foram disputados pelo CAB na condição de anfitrião, mas devido à proibição de competir na Madeira, no âmbito das medidas de combate à pandemia, as insulares jogaram em Matosinhos.

A equipa treinada por Fátima Silva tem novo compromisso já esta quarta-feira, 17 de Março, nos Açores. O CAB vai defrontar a União Sportiva, líder da Liga feminina.

As 'Amigas' subiram ao nono lugar, com 26 pontos e apenas 16 jogos, menos cinco em relação, por exemplo, ao Galitos, que está em oitavo com mais um ponto.