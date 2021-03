Ronaldo marca no triunfo diante do Spezia

A Juventus recebeu e derrotou, esta terça-feira, o Spezia, por 3-0, em jogo a contar para a jornada 25 da liga italiana. Cristiano Ronaldo marcou o terceiro aos 89 minutos. Antes Morata (62) e Chiesa (71) tinham apontado o primeiro e segundo da Juve, respectivamente.

Com este resultado a equipa de Turim mantém a esperança de revalidar o título italiano, estando agora a sete pontos do Inter, que joga quinta-feira com o Parma. No entanto a Juve tem ainda um jogo em atraso.