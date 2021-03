Fogo descontrolado assustava a Madeira há 23 anos

Os fogos florestais descontrolados que há seis dias tomavam conta das serras do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Calheta e Machico e colocavam em sobressalto as populações foram tema em destaque na edição do DIÁRIO de 12 de Março de 1998. As chamas surgiram num Inverno de tempo quente e vento forte.

Uma das situações mais complicadas foi vivida na freguesia do Monte, onde chegou a ser ponderada a evacuação do Hospital dos Marmeleiros. Houve casas ameaçadas e cortes de energia eléctrica devido à destruição de linhas de alta tensão e postos de transformação. No Terreiro da Luta a situação foi tão dramática que obrigou os bombeiros a recorrer a extintores para combater as chamas. Seis pessoas tiveram de ser realojadas e dois bombeiros foram hospitalizados. Os presidentes do Governo (Alberto João Jardim) e da Câmara do Funchal (Miguel Albuquerque) estiveram no local.

Na altura foi levantada a possibilidade do recurso a meios aéreos para o combate às chamas. O comandante do helicóptero da Heliatlantis, Alfredo Fernandes, explicou que o aparelho poderia ser adaptado para aquela finalidade. Ora essa ideia só viria a ser acolhida e colocada em prática 19 anos depois. Foi a 2 de Maio de 2017 que se realizaram os testes operacionais com o objectivo de analisar a viabilidade técnica de utilização de meios aéreos no combate aos incêndios florestais na ilha.

Veja a edição do DIÁRIO de 12 de Março de 1998.