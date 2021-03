Madeira realiza primeiro rastreio de sensibilização do cancro colorretal

Realiza-se, entre os dias 15 e dia 31 de Março, o primeiro rastreio de sensibilização do cancro colorretal na Região Autónoma da Madeira, integrado na campanha de sensibilização do cancro colorretal, intitulada 'Março Azul'.

​De acordo com o SESARAM, esta acção de rastreio tem como objectivo primordial a sensibilização da população para a importância do rastreio e do diagnóstico precoce, uma vez que se trata de uma situação possível de ser prevenida e tratável, quanto mais precocemente detectada.

​A médica do Serviço de Cirurgia Geral do SESARAM, do sector colorretal, Maria Olim, foi a impulsionadora desta acção de sensibilização.

​A iniciativa é feita em parceria com o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

​A campanha conta com a distribuição de materiais informativos e estão disponíveis contactos para esclarecimento adicional de dúvidas através do email [email protected] e do telemóvel 966 432 214.