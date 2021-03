FC Porto em 'assalto' ao segundo lugar na recepção ao Paços de Ferreira

O FC Porto vai hoje tentar subir ao segundo lugar à condição, na receção ao Paços de Ferreira, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e recolocar-se a 10 pontos do líder Sporting.

Os 'dragões' regressam à Liga motivados pela passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, após eliminarem a Juventus em Turim a meio da semana, defrontando a 'equipa sensação' do campeonato, com os pacenses no quinto posto com 41 pontos.

No terceiro lugar, a equipa de Sérgio Conceição quer não só reaproximar-se do Sporting, que no sábado venceu em Tondela (1-0) e segue invicto na liderança, como subir ao segundo lugar à condição.

Em caso de vitória, passa a somar 51 pontos e deixa o Sporting de Braga, com 49, a precisar de fazer o mesmo quando visitar o 'aflito' Famalicão, num dérbi minhoto agendado para segunda-feira.

Por outro lado, os 'portistas' viram-se igualados pelo Benfica no sábado, após a vitória dos 'encarnados' na Luz por 2-0, face ao Boavista, e quererão voltar a distanciar-se dos rivais.

Atento ao que faz, mais tarde, o Paços de Ferreira estará o Vitória de Guimarães, que recebe o 'aflito' Gil Vicente, num duelo de equipas do Minho, podendo colocar-se, em caso de vitória, a três pontos dos 'castores'.

A última vaga de acesso às competições europeias é a ambição dos vimaranenses, enquanto o Gil Vicente pode sair dos lugares de descida em caso de vitória, dadas as derrotas, nesta ronda, de Boavista, Nacional e Farense.

Em Moreira de Cónegos, o Moreirense recebe o Rio Ave à procura de retomar o sétimo lugar, um dia depois de o Santa Clara ter batido o Portimonense (2-0) e ultrapassado os minhotos.

Já a formação de Vila do Conde, no nono lugar, está a quatro pontos do adversário de hoje e quer somar a segunda vitória consecutiva.

Programa e resultados da 23.ª jornada:

- Sexta-feira, 12 mar:

Nacional -- Marítimo, 1-2

- Sábado, 13 mar:

Farense - Belenenses SAD, 0-1

Santa Clara -- Portimonense, 2-0

Benfica -- Boavista, 2-0

Tondela -- Sporting, 0-1

- Domingo, 14 mar:

Moreirense - Rio Ave, 15:00

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 17:30

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 15 mar:

Famalicão - Sporting de Braga, 20:15