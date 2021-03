CDS ainda não sabe se vai coligado com o PSD em Santana e no Porto Santo

A Comissão Política do CDS Madeira, que se reuniu hoje, ainda não definiu se o partido vai concorrer às eleições autárquicas, em Santana e Porto Santo, em coligação com o PSD ou e listas separadas. “Santana e Porto Santo são casos a serem analisados cuidadosamente pela estrutura do CDS, não estando, para já, uma estratégia definida”, revela o partido em comunicado.

“Acertada a coligação no Funchal, a estratégia dos centristas não muda, face àquilo que já foi dito e repetido por Barreto. CDS e PSD devem ir juntos nos concelhos onde são oposição, Santa Cruz, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol.”

Fora da coligação estão os concelhos onde o PSD é poder, Calheta e Câmara de Lobos, e onde há grupos de independentes. “De fora ficam Câmara de Lobos - onde o CDS já anunciou a candidatura de Amílcar Figueira, atual vereador e secretário-geral adjunto dos centristas -, Calheta, onde o cabeça-de-lista centrista será anunciado nos próximos dias, Ribeira Brava e São Vicente, municípios nos quais o partido apoiará os movimentos independentes liderados, respetivamente, por Ricardo Nascimento e José António Garcês.”

Citado pela assessoria de comunicação, Rui Barreto dá a entender que as decisões estão longe de serem consensuais. O líder do partido diz que lhe compete ter uma visão regional e não local e que os madeirenses não o perdoariam se não coloca-se o interesse das populações em primeiro lugar.

““Percebo as dinâmicas concelhias”, disse Barreto, na declaração que fez aos membros da CPR, “entendo que em todos os concelhos, o CDS tenha pessoas válidas e com trabalho feito, mas compete-me, enquanto líder regional, olhar para o todo e não para as partes, gerindo equilíbrios, com ponderação e com bom senso, sem esquecer que a estabilidade governativa não pode ser posta em causa, sobretudo num tempo que exige unidade e consensos, para conseguirmos superar a crise de dimensões ímpares que a pandemia semeou.”

“Todas as decisões serão tomadas com base na necessidade de equilíbrio, colocando sempre, em primeiro lugar, o interesse das populações, a busca de consensos para ultrapassar a crise e, finalmente, os interesses do partido. Nenhum madeirense me perdoaria se invertesse estas prioridades, ou seja, se colocasse, à frente da defesa das populações e da busca dos necessários equilíbrios, os interesses do partido, que bastas vezes são confundidos com interesses individuais ou de grupo.”