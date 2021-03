Polícia Florestal identifica empresa por despejos ilegais

Uma nota do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) dá conta de que o Corpo de Polícia Florestal identificou, hoje, no sítio do Marco, freguesia e concelho de Machico, uma empresa que efectuou vários despejos ilegais de terras para uma linha de água.

Esta prática é considerada uma contraordenação ambiental grave.

O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais.