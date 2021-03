Creches, 1.º ciclo, cabeleireiros e manicures reabrem na segunda-feira

O primeiro-ministro anunciou, esta noite, a reabertura das creches, jardins de infância e escolas do 1.º ciclo, já na próxima segunda-feira, em Portugal continental. Será ainda possível a reabertura de outros estabelecimentos como cabeleireiros, barbearias e livrarias.

A reabertura vai acontecer de forma faseada, quinzenalmente, "a conta-gotas", considerando que neste momento se pode falar "com segurança" de uma "reabertura progressiva da sociedade".

Ainda quanto ao ensino, a 5 de Abril voltam ao ensino presencial os cerca de 530 mil alunos do 2.º e 3.º ciclos, que voltam a ter também abertos os ATL´s. Os alunos do ensino secundário e do ensino superior só voltam a ter aulas presenciais a 19 de Abril, anunciou António Costa.

No dia 5 de Abril podem abrir os ginásios, mas sem aulas de grupo. As feiras e mercados alimentares abrem nesse dia.

Os cinemas e teatros podem abrir a partir de dia 19 de Abril, tal como todas as lojas e centros comerciais. Já a restauração abre com limite de horário também nessa data.

O limite de horário da restauração deverá ser levantado a 3 de Maio, tal como as limitações dos ginásios.

António Costa falava aos jornalistas, desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar o plano do Governo de desconfinamento do país.