1.º filme de Bollywood a ser produzido na Madeira será rodado a partir de Julho

A Região Autónoma da Madeira vai servir de cenário, pela primeira vez, para a rodagem de um filme de Bollywood (indústria do cinema na Índia). A película, a cargo da empresa All Around Globe, começará a ser rodada já em Julho, revelou esta quinta-feira o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no decorrer de uma conferência pública de apresentação do projecto tornado possível através da Madeira Film Commission.

A importância [da Região ser palco da rodagem do filme de Bollywood] é relativamente grande, uma vez que nos abre uma porta e nos dá uma exposição internacional relativamente grande. Hoje, a produção cinematográfica de Bollywood é bastante superior à ocidental (norte-americana e europeia), tem uma presença mundial muito forte e trata uma área geográfica muito abrangente. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Diz o governante que a Madeira ganha oportunidade de comunicação e divulgação de toda a sua oferta que também é turística, sem qualquer precedente.

Eu diria que o cuidado que existe na realização e produção deste filme envolve todas aquelas que são as valias da Madeira no que diz respeito à diferenciação da Região face aos outros destinos turísticos e por isso através do filme será possível promover a Madeira na dimensão do ambiente, natureza, bem-estar, lifestyle, cultura, são tudo atributos que envolvemos muito na comunicação para promover essa mesma distinção da Madeira, procurando que essa diferença possa captar a preferência das pessoas que viajam. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus entende que esta acção vem numa "boa altura" em que "os destinos estão todos desejosos de reabrir" e onde "há aqui uma competição muito forte para criar as condições para ter essa preferência dos turistas".

[Não há investimento de dinheiro], nós temos uma envolvência grande no que diz respeito à coordenação, à logística, à facilitação na Madeira, tudo aquilo é necessário como licenças, autorizações de uso de determinados espaços, tudo isso está a ser assegurado pela Secretaria. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

É a primeira vez que a Madeira fica no 'alvo' de Bollywood como cenário para filmes, o que naturalmente é importante, garante, dizendo que, noutras experiências cinematográficas com esta empresa indiana noutros locais houve um efeito directo no interesse destes destinos turísticos.

Houve uma relação directa entre a popularidade do destino e o efeito promocional que esse mesmo filme fez. E estamos em crer que na Madeira também será. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

E deixa claro: é um projecto que vai deixar forte contributo para a Madeira.

A Madeira tem tudo para acolher projectos como este. Que esta seja uma porta que se abra para muitas outras possibilidades. Que a Madeira figure como destino de bom cenário para este tipo de projectos. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

“Estou muito entusiasmado por estar aqui na Madeira"

Presente nesta conferência de imprensa esteve o realizador do filme, Ravi Udyawar.

“Estou muito entusiasmado por estar aqui na Madeira, para rodar um filme de acção e drama, um sítio onde ninguém [de Bollywood] jamais rodou uma película”, disse o cineasta.

“Sentimos uma boa energia quando chegamos aos locais [futuros das gravações]. (…) Às vezes vamos a outros sítios [por esse mundo fora] e percebemos que as condições serão difíceis. Aqui sente-se que as coisas vão correr bem porque temos uma boa equipa e boas condições.” Ravi Udyawar, realizador

"Foi uma escolha certa para nós"

Já Rengarajan Jaiprakash, da equipa de produção, não tem dúvidas: as localizações são uma das chaves de qualquer filme, pelo que a Madeira, sendo um "território virgem" em termos de filmes Bollywood, "foi uma escolha certa para nós".

E lembrou que a All Around Globe foi a primeira empresa a trazer filmes Indianos para Portugal no ano 2013 e já conta com 10 filmes feitos em território nacional.

"Vamos trazer mais projectos para a Madeira"

Finalmente, Dhimant Radia, também da equipa indiana, diz que "sem ajuda de toda a gente não seria possível esta rodagem do filme na Madeira".

E deixou uma certeza: "Muito breve vamos trazer mais projectos para a Madeira".