Milton Mendes despede-se do plantel

Milton Mendes, parece ter terminado o seu vínculo como treinador principal da formação do Marítimo, já que não está a ministrar a sessão de trabalho que começou há instantes no Complexo Desportivo do clube.

O técnico subiu esta tarde ao relvado em Santo António, naquele que é o primeiro treino da semana com vista à preparação para o dérbi desta sexta-feira, diante do Nacional, a contar para a 23.ª jornada da I Liga. Milton Mendes fez questão de cumprimentar todo os jogadores, tendo depois falado por cerca de 15 minutos. Após a conversa com todo o plantel, o técnico abandonou o relvado, dando sinais de que tinha se despedido da equipa verde-rubra.

Neste momento o plantel maritimista está a treinar sob orientação dos treinadores adjuntos de Milton Mendes.