São Roque, 1.º Maio e Galomar vencem na retoma dos jogos de ténis de mesa

O Campeonato Nacional masculino da 1.ª Divisão de ténis de mesa regressou este fim-de-semana, com a realização de cinco jogos em atraso, com o CD 1.º Maio e o CD São Roque a alcançarem duas vitórias e a AD Galomar a obter um triunfo.

O regresso do Campeonato foi possibilitado pelo facto das autoridades madeirenses terem permitido a retoma da atividade desportiva, desde que praticada fora da Madeira. As equipas madeirenses têm agora quatro jogos disputados e o CD 1.º de Maio é o melhor classificado, em 6.º lugar com 11 pontos, mais dois que o Ponta do Pargo (8.º), e mais que o São Roque e Galomar. O Sporting lidera a classificação, com 27 pontos em 8 jogos, seguido da AR Novelense, com 21 pontos no mesmo número de encontros disputados.

Esta segunda-feira realizam-se mais dois encontros, ambos com início às 20h00 no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia. O São Roque defronta o 1.º Maio e o Galomar joga com a Ponta do Pargo.

1.ª Divisão masculina

3.ª Jornada

Ala Nun’Álvares, 0 – CD São Roque, 4

AR Novelense, 2 – AD Galomar, 3



5.ª Jornada

AD Galomar, 2 – CD 1.º Maio, 3

CD São Roque, 3 – ADC Ponta do Pargo, 2



11.ª Jornada

ADC Ponta do Pargo, 2 – CD 1.º Maio, 3