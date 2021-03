'Quinta dos Traquinas' só deverá reabrir na segunda-feira

Quatro casos de covid-19 foram suficientes para que a administração do infantário 'Quinta dos Traquinas', no Funchal, resolver encerrar o estabelecimento até que fossem testados todos os funcionário, processo que deverá estar concluído, o mais tardar, na próxima quinta-feira.

A confirmação foi dada ao DIÁRIO por Câncio Gonçalves, da Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862, proprietária deste estabelecimento de ensino.

Aquele responsável deu conta de que nos últimos dias duas auxiliares terão testado positivo, levando a que duas salas fossem testadas (adultos e crianças). O diagnóstico veio a revelar a infecção por SARS-CoV-2 em duas crianças.

Dadas as relações familiares existentes entre algumas crianças das diferentes salas, a decisão, seguindo as indicações dos autoridades de saúde, passou, então, pelo encerramento temporário do estabelecimento, devendo o mesmo reabrir na próxima segunda-feira.

Para já são três as salas com casos positivos, as quais vão manter-se em isolamento profilático. As restantes quatro, que por precaução também estão 'isoladas', caso os testes não venham a revelar mais nenhuma infecção, devem retomar o normal funcionamento na próxima semana.