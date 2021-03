Milton Mendes é o 10.º técnico a 'cair', o segundo no Marítimo

O brasileiro Milton Mendes abandonou hoje o comando técnico do Marítimo, depois de ter rendido Lito Vidigal e de ter passado 14 jornadas ao 'leme' do atual lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

Milton Mendes, que antes de assumir o cargo orientava os sub-23 insulares, protagonizou assim a 10.ª 'chicotada psiclógica' da presente edição da prova, a segunda na equipa maritimista, depois de ter rendido Lito Vidigal à oitava jornada, e sucede a Sérgio Vieira na lista de abandonos, após este ter deixado o Farense em 01 de fevereiro, quando foi rendido por Jorge Costa.

No mesmo dia, foi a vez de João Pedro Sousa abandonar o Famalicão, também devido aos maus resultados, deixando a equipa no 15.º lugar da I Liga, depois de desaire no campo do Nacional (2-1), na Madeira, na 16.ª ronda.

Sousa chegou ao clube na última temporada, orientando um trajeto de sucesso, que terminou com o sexto lugar no campeonato e ficando às portas das competições europeias, naquele que foi o melhor resultado de sempre dos famalicenses.

Logo do início do novo ano, em 02 de janeiro, foi César Peixoto a abandonar o cargo no Moreirense, apenas dois meses após assumir a equipa, uma saída pedida pelo próprio.

O treinador, de 40 anos, que tinha rendido Ricardo Soares, até tinha alcançado a primeira vitória ao serviço do Moreirense para o campeonato, na receção ao Santa Clara (1-0), da 11.ª jornada, depois de duas derrotas e outros tantos empates, intercalados com dois triunfos na Taça de Portugal, mas acabou por deixar a equipa na sétima posição, com 13 pontos.

Esta saída seguiu-se à de Mário Silva, que, nesta mesma 11.ª jornada e cinco meses depois de ter assumido o comando do Rio Ave, tinha protagonizado a sexta saída de um treinador da I Liga na época 2020/21.

Mário Silva deixou a equipa na 13.ª posição, com 11 pontos, apenas dois acima da linha de despromoção, sendo substituído interinamente por Pedro Cunha, que, em quatro jogos para o campeonato, conseguiu um triunfo, em casa, com o Portimonense (3-0) e um empate, na visita ao Sporting (1-1).

O treinador interino dos vila-condenses também não conseguiu evitar a eliminação da Taça de Portugal, ao sofrer uma derrota em casa com o secundário Estoril Praia (2-1), tendo sido substituído por Miguel Cardoso.

Antes, já tinham saído Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), que pediu a demissão e foi rendido por João Henriques, Rui Almeida do Gil Vicente (sétima), entrando Ricardo Soares, e Lito Vidigal (oitava).

Vasco Seabra, que deixou o Boavista à nona jornada, tendo Jesualdo Ferreira regressado aos 'axadrezados', assumiu o comando técnico do Moreirense, na 11.ª jornada, sucedendo a César Peixoto, que já tinha substituído nos minhotos Ricardo Soares (sexta).

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

Jornada Clube Sai Entra

3.ª Vitória de Guimarães Tiago Mendes João Henriques

6.ª Moreirense Ricardo Soares (a) César Peixoto

7.ª Gil Vicente Rui Almeida Ricardo Soares

8.ª Marítimo Lito Vidigal Milton Mendes (b)

9.ª Boavista Vasco Seabra Jesualdo Ferreira

11.ª Rio Ave Mário Silva Pedro Cunha (b)

11.ª Moreirense César Peixoto Vasco Seabra

15.ª Rio Ave Pedro Cunha Miguel Cardoso

16.ª Famalicão João Pedro Sousa Silas

16.ª Farense Sérgio Vieira Jorge Costa

22.ª Marítimo Milton Mendes por anunciar

a) - Saiu após a sétima jornada, mas com um jogo em atraso.

b) - Treinador interino.