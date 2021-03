"O PSD/M não tem nenhuma aliança com o Chega", esclarece o presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, na sua página de Facebook e do partido, depois de André Ventura ter sugerido que poderia haver uma aliança entre o Chega e os sociais-democratas.

Diz ainda que o seu "adversário principal" é "o PS/M e os seus apêndices anti-autonomistas ao serviço do centralismo de Lisboa".

"Ao contrário de outros, historicamente, nunca tivemos dúvidas em identificar e denunciar as forças políticas que constituíam a maior ameaça à liberdade dos madeirenses e à autonomia conquistada", sustenta.

E conclui: "Foi com base nesta clareza política que construímos um projecto de sucesso ao longo destes 44 anos de luta. É assim que vamos continuar".