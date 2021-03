Secretaria Regional de Saúde diz que números da DGS “são geradores de desinformação”

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, esclarece que os dados reportados no dia de hoje, 5 de Março, no relatório da situação epidemiológica em Portugal, referentes à região “não estão de acordo com a contagem diária feita na Região Autónoma da Madeira”.

“Os números indicados são geradores de desinformação junto da população e são prejudiciais para a dinâmica do setor do turismo na região”, refere a nota enviada às redacções.

“Os números fidedignos são os dados reportados, diariamente, pela Direção Regional de Saúde, de forma clara, segura e transparente. Os dados reportados pela DGS têm como fonte de informação plataformas eletrónicas nacionais, SINAVE, que têm apresentado anomalias que resultam em atrasos nas notificações e cruzamento de informação”, acrescenta o mesmo comunicado.

“Os reportes diários da Direção Regional de Saúde, dos casos COVID-19, são elaborados com base na informação, mais atual, reunida junto das Autoridades de Saúde, que por sua vez notificam e validam os casos na plataforma eletrónica nacional”, conclui.

Recorde-se que, na terça-feira passada, a DRS já tinha esclarecido que os dados reportados nesse dia no relatório da situação epidemiológica em Portugal, referentes à Região, não estavam de acordo com a contagem diária feita na Região Autónoma da Madeira.

"Os números fidedignos são os dados reportados, diariamente, pela Direcção Regional de Saúde, de forma clara, segura e transparente", sublinhava, então, a SRS.