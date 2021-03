Roberto Silva diz que candidato do PS "não consegue unir o partido, quanto mais o Porto Santo"

“É caricato que o PS Porto Santo venha, hoje, a público, falar de união quando o candidato que apresenta, imposto, como é sabido, pelo Funchal e sem ouvir as bases, nem sequer é capaz de unir os socialistas” afirma o presidente da Comissão Política do PSD/Porto Santo, Roberto Silva, que reage, desta forma, às declarações proferidas pela concelhia socialista local.

E deixou o aviso “de que não é com manobras de diversão nem tampouco com ataques a uma execução orçamental que o PS desconhece e nem sequer teve interesse em perceber, que vai conseguir convencer os portossantenses de que apresenta a melhor opção”.

O presidente da Comissão Política do PSD disse ser lamentável que “o PS se julgue capaz de iludir a população do Porto Santo apresentando um candidato que nem é a alternativa interna que os socialistas pretendiam ou aspiravam”.

Roberto Silva vincou que “já era tempo de perceberem que não basta uma boa acção de cosmética para garantir a eleição, sobretudo de alguém que se revela totalmente alheado da realidade, que mente e que não é politicamente honesto nos argumentos que usa, limitando-se a atacar o que não conhece a mando daqueles que o escolheram como candidato e não do seu partido, como um todo”.

Mais importante do que inventar indecisões no seio do PSD seria o PS concentrar-se na união dos seus militantes em torno do suposto candidato Miguel Brito, tanto mais quando se sabe que existe divisão e descontentamento quanto a esta escolha – essa sim declarada e inclusive evidente na última Assembleia Municipal, com cinco deputados socialistas a pedirem a sua substituição no cargo – e quando é certo que, tal como tornado público, há militantes socialistas que nem sequer lhe reconhecem capacidade para gerir uma autarquia”. Roberto Silva

Sublinhando que o PSD fará a opção certa e apresentará o melhor projecto autárquico para todos os portossantenses, Roberto Silva é taxativo ao afirmar que o seu partido “continuará a fazer o seu trabalho e a apresentar as melhores soluções, ao contrário daqueles que se limitam a usar chavões e que nem sequer ainda são capazes de afirmar-se internamente como escolha”.

E por isso, aconselha o PS “a gerir, primeiro e internamente as suas opções e indecisões, ao invés de atacar os outros que estão bem cientes do que querem e de qual é o caminho a seguir em prol do que é melhor para o Porto Santo”.