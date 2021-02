Ex-deputado do PS/M mantém opinião sobre Estrada das Ginjas

O ex-deputado do PS/M, Rafael Jardim, mantém a sua opinião sobre a Estrada das Ginjas.

Em causa está a notícia de hoje do DIÁRIO sobre a pavimentação da estrada entre o sítio das Ginjas (São Vicente) e o Paul da Serra, reivindicada pela população local, mas que foi prometida pelo Governo Regional e criticada pelos defensores da Floresta Laurissilva.

A posição do antigo deputado difere-se do actual grupo parlamentar do PS, que tem questionado aquele projecto.

Rafael Jardim garante, desta forma, que a sua opinião não muda ao sabor de ventos, marés ou modas, e como prova disso apresenta a sua posição sobre "a erradamente designada Estrada das Ginjas", remetendo cópia do requerimento que, em 28 de Março de 2003, na qualidade de deputado do PS/M, na Assembleia Legislativa da Madeira, enviou ao presidente da ALM.

Infelizmente, podemos constatar que, de alguns anos a esta parte, a intervenção humana ali feita sem sempre foi a melhor". Rafael Jardim

Veja o documento na íntegra em anexo:

De referir que, segundo publicado hoje no DIÁRIO, houve quem tivesse mudado de opinião sobre a obra, apontando como a mais radical a posição de Alberto João Jardim.

Há cerca de dois meses, quando a polémica foi reavivada, o antigo presidente do Governo Regional publicou um comentário no Twitter a justificar que foi devido ao “impacte ambiental” que se recusou a “alcatroar aquilo”.

Mais, avisou que “na política não se cede ao compra-votos” da população local.

Disse ainda que a construção da estrada do Fanal (entre 2001 e 2003) foi “diferente”, porque a freguesia mais próxima, Ribeira da Janela, “só tinha uma saída” por estrada e estava em causa “a segurança das pessoas”.