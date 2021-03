A pandemia trouxe à luz do dia muita coisa “escondida”. Trouxe à luz do dia a incapacidade do Serviço Nacional de Saúde que não é de hoje e que luta, desde há décadas, com atrasos crónicos nas consultas e cirurgias, acamados em macas nos corredores dos hospitais e altas problemáticas.

Trouxe à luz do dia e que não é de hoje, a assimétrica distribuição da riqueza nos lares portugueses, quando muitas crianças e jovens não têm equipamentos informáticos ou habitações condignas para estudar e aprender à distância. Alguns continuam a frequentar a escola para terem acesso à cantina e à refeição diária que a família não consegue oferecer.

Trouxe à luz do dia as dificuldades crónicas com que todo o setor da Cultura tem tentado sobreviver, com vínculos precários, falta de políticas que incentivem o acesso aos mais variados bens culturais, num país que consome massivamente telenovelas, futebol e reality shows. Nada disto é de hoje.

Trouxe à luz do dia a fragilidade de muitas micro, pequenas e médias empresas, que ao primeiro abanão ou confinamento se vêm aflitas porque o que ganham num mês é gasto logo no mês seguinte em salários, impostos e empréstimos à banca. Muitas já estavam por um fio, antes da pandemia.

Trouxe à luz do dia que apesar de um geral respeito pelas normas de confinamento, em Portugal as leis são uma espécie de “faz de conta”, as multas e uma fiscalização a sério não saem do papel e muitos fazem aquilo que não é permitido, porque em Portugal faz-se, mesmo sendo proibido.

Trouxe à luz do dia a brutal assimetria populacional entre o litoral e as grandes cidades face ao interior, por isso o vírus correu muito mais depressa nas grandes cidades e nas classes menos abastadas que todos os dias enchem comboios, autocarros e barcos que as conduzem das periferias suburbanas até ao centro das grandes cidades. Tudo isto já sabíamos.

Trouxe à luz do dia que os empregos presenciais e de menor valor acrescentado são, como sempre foram, os mais frágeis e os mais desprotegidos, num país que têm simultaneamente fraca instrução e uma Segurança Social muito depauperada.

Tudo isto já cá estava. A pandemia só trouxe à luz do dia.

Isto não é um artigo sobre o Covid. Isto é um artigo sobre o meu país.

[email protected]