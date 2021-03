DGS atribui 163 casos de covid-19 à Madeira

São mais 163 novos casos atribuídos hoje à Madeira pela Direcção-Geral da Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico que faz o retrato do país e das regiões autónomas em termos dos números da pandemia, a Região passa a contabilizar um total de 7023 casos de infecção pelo novo coronavírus e mantém os 61 óbitos relacionados com a pandemia.

Aceda ao boletim de hoje, 5 de Março de 2021

Recorde-se que diariamente há uma diferença entre os números divulgados pela Madeira e os reportados pela DGS, situação que levou a Direcção Regional da Saúde a emitir um esclarecimento, afirmando que os "números fidedignos" da covid-19 são os reportados pela Região.