Julio Velázquez chegou em silêncio e é apresentado amanhã

Júlio Velázquez já está na Madeira. O novo treinador do Marítimo viajou, desde Lisboa, no avião TAP que aterrou no Aeroporto Cristiano Ronaldo pouco antes das 22 horas e tinha à sua espera o secretário técnico do clube, André Martins e ainda alguns jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social regional e nacionais, a quem, contudo, não prestou declarações. “Amanhã falamos”, respondeu após várias insistências.

De facto, apenas amanhã, pelas 10 horas, o treinador espanhol, 39 anos, irá validar em contrato o acordo estabelecido com o Marítimo para vigorar até 2022 e será posteriormente apresentado à comunicação social, em cerimónia prevista para as 10h30 no complexo do clube, em Santo António, devendo, em seguida, já orientar o treino agendado para o mesmo local, o último antes do dérbi desta sexta-feira, na Choupana. Refira-se que o novo treinador do Marítimo chegou acompanhado de mais um elemento que se julga ser seu adjunto.

Júlio Velázquez sucede a Milton Mendes no comando técnico da equipa principal do Marítimo, que vem encontrar na última posição da Liga, e será o terceiro treinador do Marítimo na presente temporada. Ainda não se sabe se estará já no banco a orientar a equipa no jogo com o Nacional, após um único treino na orientação do plantel verde-rubro.