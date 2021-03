Julio Velázquez é o treinador escolhido pelo Marítimo para suceder a Milton Mendes. As negociações decorrem desde ontem, com avanços e recuos, mas houve um principio de acordo ao final da tarde de hoje.

De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar, há instantes, faltavam apenas acertar pormenores, nomeadamente relativos à constituição da equipa técnica que vai acompanhar o treinador espanhol, estando o acordo praticamente redigido para um contrato que vai durar o que resta desta temporada, mais uma até 2022.

Sendo assim, Julio Velázquez deve orientar já amanhã o primeiro treino no Marítimo, apenas a dois dias do dérbi com o Nacional, constituindo-se como o terceiro treinador do Marítimo na presente temporada, depois de Lito Vidigal (oito jogos na I Liga) e Milton Mendes (14 jogos).