Treinador do Portimonense pede "competência e soluções" para vencer Tondela

O treinador Paulo Sérgio pediu hoje aos jogadores do Portimonense competência e "soluções para encontrar o caminho da baliza", a fim de vencer na receção ao Tondela, no sábado, na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Temos de continuar a ser uma equipa assertiva no que são as nossas potencialidades e capacidades de circulação e no momento da perda [da bola], mas temos de encontrar soluções para procurar o golo, porque são os golos que dão pontos", disse o treinador, em conferência de imprensa.

Na antevisão à partida da 22.ª ronda do campeonato, o técnico indicou que o trabalho efetuado durante a semana incidiu sobre "as dificuldades que a equipa enfrentou com o Marítimo [0-0], em encontrar os caminhos para a baliza".

"Vamos agora defrontar uma equipa muito competente e bem organizada, mas temos de encontrar o caminho da baliza, o que não conseguimos no jogo anterior", apontou.

Na opinião de Paulo Sérgio, o Tondela, além da sua organização, é uma equipa "muito perigosa em transição, com bons executantes".

"Reconhecemos as capacidades que o Tondela apresenta em termos de organização, sendo uma equipa que sabe o que faz no terreno, muito bem organizada e para a qual temos de estar preparados", destacou.

Para o técnico dos algarvios, o Portimonense parte para o jogo com um objetivo bem definido: "Trabalhar muito na busca dos três pontos".

O treinador recordou que a equipa tem um modelo de jogo "com ideias muito claras e definidas e que não muda semana a semana, independentemente dos resultados"

Paulo Sérgio adiantou que vai ter de fazer alterações na defesa, devido ao impedimento do defesa central Lucas Possignolo, que se lesionou no encontro da jornada anterior, com o Marítimo.

O defesa Lucas Tagliaepietra, lesionado, e o médio Lucas Fernandes, que continua em trabalho de reabilitação, após uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, são também ausências para a receção ao Tondela.

O Portimonense, 13.º classificado, com 20 pontos, recebe o Tondela, nono, com 24, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.