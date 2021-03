Madeira com céu muito nublado nesta quarta-feira

Esta quarta-feira, 3 de Março, será marcada por muita nebulosidade na Madeira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Região apresenta-se hoje com muitas nuvens e vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir do final da tarde.

As mesmas previsões são apontadas para a capital madeirense, onde é esperado um dia cinzento e vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC