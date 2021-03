Números que marcaram esta quarta-feira

2 – Esta quarta-feira a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia deu conta de dois novos casos de covid-19 entre os alunos da Região. As escolas ‘Bartolomeu’ e de ‘Santa Cruz’ foram as afectadas. 42 alunos ficam em quarentena.

5 – é no dia 5 de Março, a próxima terça-feira, que o Presidente da República vem à Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se no Falcon da Força Aérea Portuguesa e deverá permanecer na Região durante todo o dia, regressando a Lisboa no final da tarde. Não é ainda conhecida a agenda oficial do Chefe de Estado, mas fontes contactadas pelo DIÁRIO avançam que Marcelo vai revelar o nome do próximo Representante da República na Região.

8 – É já na próxima segunda-feira, dia 8 de Março, que voltam a realizar-se exames de código e de condição na Madeira, provas que desde 15 de Janeiro não se podiam realizar por força das medidas de contenção à covid-19. A Resolução n.º 135/2021, publicada no Jornal Oficial da Região, determinou, também, que os exames práticos da categoria A de motociclos podem ser retomados desde ontem, dia 2 de Março.

121 – foram 121 mil euros que o Governo Regional investiu no Centro de Interpretação Florestal da Macaronésia, um novo espaço, na Quinta do Santo da Serra, integrando uma rede de centros florestais criada pelos parceiros do projecto VALCONMAC – Valorização e Conservação dos Recursos Florestais na Macaronésia, nomeadamente em Canárias, Açores e Cabo Verde.

210 – O Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil deu conta, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, que 210 mil madeirenses têm médico de família. Pedro Ramos espera ter total cobertura dos cuidados primários até ao final do mandato.