Nacional não mexe no 'onze' com o Boavista

Nacional defronta, pelas 19 horas de hoje, o Boavista, em jogo agendado para o Estádio do Bessa Século XXI, e referente à 18 jornada da Liga NOS.

Para esta partida o técnico Luís Freire repete o onze inicial que na passada sexta-feira alcançou o empate, a zero bolas, no reduto do Rio Ave.

Assim sendo os alvinegros vão alinhar com: Riccardo, Kalindi, Pedrão, Rui Correia, João Vigário, Azouni, Nuno Borges, Gorré, Vincent Thill, Francisco Ramos e Róchez.

Quanto ao Boavista apresenta-se com o seguinte onze: Léo Jardim, Devenish, Rami, Chidozie, Mangas, Javi, Nuno Santos, Paulinho, Sauer, Yusupha e Elis.

A partida terá como árbitro Fábio Melo do Porto, que conta como assistentes Pedro Ribeiro e Carlos Campos.

De referir que à entrada para esta jornada o Nacional ocupa o nono lugar com 18 pontos, enquanto os 'axadrezados' ocupam o 16.º posto com 14 pontos.