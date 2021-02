Mais duas doentes morreram com Covid na Madeira, subindo para três os óbitos neste domingo

A Secretaria Regional da Saúde confirmou, esta noite, o falecimento de duas doentes com Covid-19, ambas com 87 anos e com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O departamento governamental chefiado por Pedro Ramos endereça sentidas condolências às famílias enlutadas.

Recorde-se que, ao final desta manhã, o Governo Regional tinha anunciado a morte de outra idosa, de 88 anos, com Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ou seja, o número de mortes associadas à doença neste domingo eleva-se a três.

A Região contabiliza, até à data, um total de 54 óbitos associados à Covid-19.