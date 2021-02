Três meses de espera para realizar análises clínicas preocupam Nós, Cidadãos!

O Nós, Cidadãos! lamenta que certas doenças crónicas, como as cardiovasculares, diabetes ou o cancro, estejam a ser descuradas nesta altura de pandemia, e criticou o facto de os doentes terem de esperar três meses para realizar análises clínicas.

"Como pode um doente esperar três meses por umas simples análises ao colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ureia, ácido fólico, glucose, ferro e ferritina", questiona através de um comunicado de imprensa.

E acrescenta: "Que estratégia de saúde pública é esta? Estamos a obrigar ou empurrar os utentes madeirenses (e contribuintes) a irem para o sector privado? Com esta situação, quantos meses vai esperar o médico de família – e o doente – para conseguir diagnosticar anomalias, patologias ou doenças de maior ou menor gravidade? É assim que trabalhamos na prevenção e deteção precoce das doenças?".

Tendo isto em conta, apelou ao secretário regional da Saúde, Ramos, para a necessidade de assegurar a continuidade das consultas ou dos exames de diagnóstico sendo, para isso, obrigatório adaptar, nestes tempos de crise, os centros de saúde para responderem a outras patologias, minimizando os riscos para a segurança dos utentes.

"Todos NÓS, Cidadãos! sabemos que as outras doenças se mantêm presentes no quotidiano dos madeirenses e porto-santenses. Recordamos que as doenças do aparelho circulatório ainda são a principal causa de morte em Portugal, logo seguidas pelo cancro, e que se este longo tempo de espera perpetuar, então depois da pandemia da covid-19 outras estão já a emergir silenciosamente na Região", rematou.