Médio Marcelo Freitas rescinde com o Nacional e regressa ao Brasil

O Nacional, equipa da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a rescisão do contrato com o médio ofensivo brasileiro Marcelo Freitas, que regressa ao Brasil.

Marcelo Freitas, de 26 anos, chegou ao clube madeirense, proveniente dos alemães do Chemnitzer FC, na temporada passada, assinando por três épocas, mas só disputou seis jogos em 2019/20 e não contava qualquer minuto em 2020/21.

O médio brasileiro dividiu a sua formação pelo Campinas FC, Grêmio de Porto Alegre e São Paulo, tendo ainda alinhado pelo Figueirense antes de ingressar no Dynamo Dresden, da Alemanha, na temporada 2014/2015.

Desde então, manteve-se na Alemanha, tendo representado o Inter de Leipzig e o FC Oberlausitz, antes de ingressar no Energie Cottbus, no qual se manteve por três temporadas, a que se seguiu o Chemnitzer FC, antes do Nacional.