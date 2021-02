Hugo Miguel dirige Marítimo-Sporting

Os leões, do Funchal e de Alvalade encontram ao final da tarde de sexta-feira, pelas 19 horas, no Estádio do Marítimo, em jogo que marca o final da primeira volta da Liga NOS do futebol português.

Marítimo e Sporting, voltam a encontrar-se, na Madeira, desta feita em jogo referente à 17.ª jornada do principal campeonato do futebol português, e 25 depois dos sportinguistas terem sido eliminados, pelos verde-rubros, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, com uma derrota por 2-0.

Foto Global Imagens

A partida desta sexta-feira será dirigida pelo árbitro Hugo Miguel, segundo as nomeações divulgadas esta tarde pela secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para os encontros da 17.ª jornada da Liga NOS.

O juiz lisboeta contará Bruno Jesus e Ricardo Santos como seus assistentes, sendo que Ricardo Baixinho será o quarto árbitro. Já no VAR, e na Cidade do Futebol, em Oeiras, estarão André Narciso e Paulo Brás.

De referir que o Sporting chega à Madeira como líder da I Liga, e irá terminar assim, a primeira volta da competição, enquanto a formação orientada por Milton Mendes está no 10.º lugar.

Iancu Vasilica no Rio Ave-Nacional

Foto Global Imagens

Já a outra equipa madeirense, o Nacional desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, em partida que está agendada, também para sexta-feira, as 17 horas.

Num duelo entre 11.º classificado, o conjunto insular, e o 12.º, o Rio Ave, o árbitro do encontro será Iancu Vasilica, de Vila Real. Álvaro Mesquita e Tiago Mota são os árbitros assistentes, sendo que o quarto árbitro é Carlos Macedo. Na Cidade do Futebol, e com a responsabilidade do VAR estarão Bruno Esteves e Rui Teixeira.

Deixamos aqui os jogos da 17.ª jornada da I Liga:

Quinta-feira

Farense - Santa Clara, 15h00 (Árbitro: Vítor Ferreira - Braga)

Belenenses SAD - FC Porto, 19h00 (Árbitro: Fábio Veríssimo - Leiria)

Sp. Braga - Portimonense, 21h00 (Árbitro: Rui Costa - Porto)

Famalicão - Moreirense, 21h30 (Árbitro: André Narciso - Setúbal)

Sexta-feira

Rio Ave - Nacional, 17h00 (Árbitro: Iancu Vasilica - Vila Real)

Benfica - Vitória de Guimarães, 19h00 (Árbitro: Nuno Almeida - Algarve)

Marítimo - Sporting, 19h00 (Hugo Miguel - Lisboa)

Paços de Ferreira - Tondela, 21h00 (Árbitro: João Pinheiro - Braga)

Boavista - Gil Vicente, 21h00 (Árbitro: Hélder Malheiro - Lisboa)