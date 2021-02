Marítimo-FC Porto joga-se a 22 de Fevereiro

Já são conhecidos os horários dos jogos da Liga NOS, referentes às primeiras quatro jornadas da segunda volta do principal campeonato do futebol português (jornadas 18.º, 19.º, 20.º e 21.º)

A ronda 18, a primeira da segunda volta, inicia-se no próximo domingo, dia 7 de Fevereiro, com um sempre apetecível Sporting de Braga – FC Porto. O pontapé de saída está marcado para as 20H45.

Já os jogos dos clubes madeirenses, Marítimo e Nacional serão realizados na segunda e terça-feira (8 e 9 de Fevereiro). Na segunda os verde-rubros recebem o Santa Clara em partida agendada para as 19 horas, enquanto à mesma hora, nas no dia seguinte os alvinegros jogam no Bessa, diante do Boavista.

No que concerne às restantes três jornadas seguintes de destacar o Marítimo-FC Porto da 20.ª jornada que terá lugar no dia 22 de Fevereiro (segunda-feira) a partir das 19 horas.

Na ronda 21 de salientar a visita do Sporting de Braga, ao Estádio da Madeira, numa partida que terá lugar no dia 28 de Fevereiro (domingo) pelas 20 horas.

Nesta jornada e como jogo de destaque, o 'clássico' entre FC Porto e Sporting, será jogado no sábado, 27 de Fevereiro, no Estádio do Dragão.

Eis os jogos das referidas jornadas

18.ª JORNADA

Domingo, 07 de fevereiro

Sp. Braga – FC Porto, 20H45 (Sport TV)

Segunda-feira, 08 de Fevereiro

Farense – Moreirense, 17H00 (Sport TV)

SL Benfica – Famalicão, 19H00 (BTV)

MARÍTIMO – Santa Clara, 19H00 (Sport TV)

Belenenses SAD – Vitória SC, 21H00 (Sport TV)

Terça-feira, 09 de Fevereiro

P. Ferreira – Portimonense, 15H00 (Sport TV)

Rio Ave FC – Tondela, 17H00 (Sport TV)

Boavista – NACIONAL, 19H00 (Sport TV)

Gil Vicente FC – Sporting, 21H00 (Sport TV)

19.ª JORNADA

Sexta-feira, 12 de Fevereiro

Famalicão – Belenenses SAD, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 13 de Fevereiro

NACIONAL – Farense, 15H30 (Sport TV)

Vitória SC – Rio Ave, 18H00 (Sport TV)

FC Porto – Boavista, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 14 de Fevereiro

Portimonense – Gil Vicente, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara – Sp. Braga, 17H30 (Sport TV)

Moreirense – Benfica, 20H15 (Sport TV)

Segunda-feira, 15 de Fevereiro

Sporting – P. Ferreira, 20H15 (Sport TV)

Terça-feira 16 de Fevereiro

Tondela – MARÍTIMO, 17H45 (Sport TV)

20.ª JORNADA

Sexta-feira, 19 de Fevereiro

Boavista – Moreirense, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 20 de Fevereiro

Belenenses SAD – NACIONAL, 15H30 (Sport TV)

Gil Vicente – Santa Clara, 17H30 (Sport TV)

Sporting – Portimonense, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 21 de Fevereiro

Rio Ave – Famalicão, 15H00 (Sport TV)

P. Ferreira – Vitória SC, 15H00 (Sport TV)

Sp. Braga – Tondela, 18H00 (Sport TV)

Farense – Benfica, 20H15 (Sport TV)

Segunda-feira, 22 de Fevereiro

MARÍTIMO – FC Porto, 19H00 (Sport TV)

21.º JORNADA

Sexta-feira, 26 de Fevereiro

Vitória SC – Boavista, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 27 de Fevereiro

Famalicão – Farense, 15H30 (Sport TV)

Santa Clara – FC P. Ferreira, 18H00 (Sport TV)

FC Porto – Sporting 20H30 (Sport TV)

Domingo, 28 de Fevereiro

Portimonense – MARÍTIMO, 15H00 (Sport TV)

Tondela – Gil Vicente, 17H30 (Sport TV)

NACIONAL – Sp. Braga, 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 01 de Março

Benfica – Rio Ave, 19H00 (BTV)

Moreirense – Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)