Já há onzes no Nacional e no Famalicão

Já há as equipas iniciais para o duelo desta tarde, àas 15h30, no Estádio da Madeira, entre Nacional e Famalicão.

A formação alvinegra conta com algumas mudanças no onze, em relação ao último encontro da I Liga. O técnico Luís Freire chamou o guarda-redes Riccardo para o lugar de Daniel Guimarães, enquanto Lucas Kal substituiu o ‘castigado’ Pedrão, Azouni ocupa o lugar de Kozielo, para no ataque Brayan Riascos ser substituído por Rochez.

Eis o onze do Nacional: Riccardo, Kalindi, Lucas Kal, Rui Correia, Witi, Vincent Thill, Nuno Borges, Francisco Ramos, Gorré, Azouni e Roché.

O Famalicão apresenta-se com a seguinte equipa: Luíz Júnior, Babic, Ugarte, Kraev, Gustavo Assunção, Rúben Vinagre, Queirós, Ivo, Anderson, Heri e Patrick William

O árbitro é o lisboeta Tiago Martins, que conta com Pedro Mota e André Campos como seus auxiliares.

De referir que Nacional e Famalicão, estão no 14.º e 15.º lugares, ambos com 14 pontos, logo acima do lugar de 'play-off' de manutenção, ocupado pelo Gil Vicente (13 pontos).

Os insulares vêm de um empate na Luz, diante do Benfica (1-1), naquele que foi o primeiro ponto conquistado nas últimas quatro jornadas, enquanto os famalicenses continuam longe do 'fulgor' da época passada e arrecadaram apenas um triunfo nos oito jogos anteriores.