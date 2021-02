Infantário Academia da Fantasia fecha até dia 16 após 11 casos positivos

O Infantário Academia da Fantasia, situado na freguesia do Caniço, está de portas fechadas e assim vai continuar até 16 de Fevereiro. Tudo por causa de um surto de covid-19 que levou a que testes positivos detectassem 11 casos na comunidade escolar, mais precisamente a 8 crianças e 3 funcionárias. Além disso, 4 encarregados de educação tiveram os seus testes positivos ao vírus. Agora, toda a comunidade vai ser testada.

A notícia foi dada pelo gerente Américo Gouveia, que actualizou a situação epidemiológica na escola com uma má notícia, numa situação que poderá vir a agravar-se, uma vez que além dos testes efectuados e dos quais resultaram os 11 casos positivos, os outros quatro encarregados de educação positivados obrigam a sejam testados os respetivos educandos, lembrou.

Informa, por isso, que não resta outra solução que não a de fechar a escola, após resposta positiva por parte do delegado de saúde local, que decretou o isolamento profilático de toda a instituição até 16 de Fevereiro. Ou seja, a começar esta segunda-feira, durante a semana e até quarta-feira seguinte, embora conte desde o dia 3, "dia em que a direção fechou por iniciativa própria, justificando assim as vossas faltas até à data", lembra.

Infantário no Caniço encerra após funcionária e criança testarem positivo Delegado de saúde recomendou testagem geral com estabelecimento em funcionamento, mas a direcção não quis correr riscos

Depois de dois casos a 3 de Fevereiro, agora são então mais crianças e funcionárias, todas da sala das Raposas, lembra o gestor que "este isolamento abrange as crianças da escola, um encarregado de educação e, por insistência nossa, os respectivos irmãos. Esta medida visa evitar o contágio de mais crianças noutras escolas, como poderá ter acontecido connosco anteriormente".

Américo Gouveia apela ainda a "todos que sejam conscientes e cumpridores destas medidas tendo em conta que de tudo fizemos para a segurança de todos, o que se provou, agora, ser o mais acertado".

Testes a todo o pessoal

Além disso, frisa, as autoridades de saúde informaram que "todo o pessoal docente e não docente, serviços gerais e administrativos será novamente testado, assim como todas as crianças da instituição, excepto as que já foram testadas".

As sessões de testes vão ser agendadas por marcação da delegação de saúde, excepto "se alguma das crianças apresentar sintomas até à testagem deverão contactar a linha de saúde 24 e reportar a situação à mesma", adverte o responsável.