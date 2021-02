Gasolineira BP vai entrar no mercado do Porto Santo

A entrada de um segundo operador de distribuição de combustíveis no Porto Santo será aprovada, esta terça-feira, na reunião de câmara.

Sobre a mesa do executivo está a proposta de aprovação da gasolineira BP que será instalada na parte Norte do Parque Empresarial do Porto Santo. Pedro Freitas, vereador e vice-presidente da autarquia, não tem dúvidas que “será uma mais valia para o nosso município”.

O Porto Santo passar ter assim a estar servida por dois postos de abastecimento de combustíveis, de dois operadores o que acaba por ser também uma mais valia para o mercado concorrencial, apesar do momento de crise económica que se vive devido à pandemia.

“Sabemos que neste momento e pelo período que passamos, as vendas não serão as melhores como é logico”, disse o vice-presidente da autarquia. Apesar disso, Pedro Freitas espera "que num futuro próximo tudo seja melhor e seja um investimento rentável”.

O autarca diz que todos vão acabar por ganhar com esta entrada: os porto-santenses que terão mais uma opção no mercado dos combustíveis e o novo operador que já fez o seu estudo de viabilidade económica.

“Rentável terá que ser porque a BP como investidor já fez o seu estudo, e sabe aqui na ilha dourada, é viável”, confirme o vice-presidente da autarquia.

Pedro Freitas salientou que para o Porto Santo, “tem assim mais opções, neste sector”.