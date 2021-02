Sismo abala Madeira Tore

As estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera registaram ontem um sismo na zona da Madeira de intensidade 2.8 na Escala de Richter pelas 22h44. O abalo deu-se na área designada como Madeira Tore, um monte submarino que liga a ilha da Madeira ao monte submarino Tore. O sismo teve o epicentro a 22 km de profundidade.

O sismo anterior na Madeira tinha sido registado no passado dia 30 a Sudeste das Desertas. Foi de intensidade 3.2 e a 5 quilómetros de profundidade.