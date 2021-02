Encarando a trágica realidade

A nossa sociedade está gravemente doente. Falam-se de “casos de infetados” e de mortos como se estivéssemos a falar de uns números quaisquer, quando, na verdade, estamos a falar de pessoas… Fala-se em fecho de empresas, aumento de desempregados e da pobreza como se estivéssemos a falar de algo abstrato. E, novamente, esquecemo-nos que por detrás de tudo isto estão pessoas e vidas em suspenso.

Está na hora de encarar a trágica realidade que vivemos de que nada disto se resolve, nem neste ano, nem no próximo ano.

Engana-se quem pensa que a vacinação é a solução milagrosa de todos os nossos problemas. Ela é apenas uma variável no complexo sistema de medidas a tomar para ultrapassarmos esta pandemia.

Entretanto, passa-se a ideia que os “casos” estão a diminuir e, assim, alimenta-se uma falsa sensação de segurança. Erro crasso.

As medidas governamentais devem ser justificadas com lógica. Se o discurso é de que a situação está controlada e o número de “casos” diários está a diminuir, porque não se fixou o recolher obrigatório às 22H00? Com a “brilhante situação regional” justifica-se o recolher obrigatório às 18H00 e às 19H00, quando, desta forma, aglomera-se as pessoas no espaço de tempo em que podem circular e prejudica-se o normal funcionamento de determinadas empresas?

A base para a resolução de qualquer problema é saber a sua verdadeira dimensão e, neste caso, só se sabe testando. Para além de que quando mais cedo se deteta, mais cedo se apoiam as pessoas infetadas e mais se controla a propagação do vírus na população.

Perante o contacto direto com um doente COVID, colocar apenas as pessoas em confinamento sem testagem faz sentido? Como querem que se acredite no número de pessoas infetadas na nossa Região, se se resiste tanto à testagem? Não testar significa que o problema não existe?

De forma distinta, as empresas quando confrontadas com trabalhadores infetados, testam todos os seus trabalhadores. Porquê esta diferença?

A este propósito, um elogio deve ser dado ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, pela sua clarividência em determinar a testagem quinzenal dos deputados e de todos os funcionários da Assembleia, como forma de garantir minimamente a segurança no trabalho no parlamento regional.

Talvez seja hora de o Presidente do Governo Regional seguir o exemplo do Presidente da Assembleia, pois o Governo Regional é o maior empregador da Região. Ou será que em casa de ferreiro, espeto de pau?

Devo dizer que também me assustam as falhas que estão a ocorrer no apoio às pessoas infetadas. Não vale a pena insistirem em declarações que as linhas de apoio estão a funcionar. Com a propagação da doença e do que nos informam os infetados, todos temos consciência de como estão a funcionar as linhas de apoio. Inaceitável o que se passa e medidas exigem-se para apoiar quem precisa.

Insisto em perguntar - Quem está a prestar apoio às pessoas infetadas e em confinamento, sobretudo as que vivem sós? Todos precisamos de comer e alguns precisam de medicação. Onde está o Estado Social? Já era tempo de se terem organizado para prestar este apoio. Guerras políticas para que este trabalho seja feito por Casas do Povo ou Juntas de Freguesia já cansam.

Esta pandemia está a acentuar o fosso entre ricos e pobres. Até tudo isto acabar, como vamos sobreviver? Lembrem-se que à crise económica seguir-se-á uma crise financeira. E enquanto a situação internacional pandémica não melhorar, não haverá recuperação do nosso turismo. Entretanto, o desemprego aumenta. Com o desemprego, aumenta-se o risco de pobreza e não há melhor política de combate à pobreza do que a implementação de políticas de emprego. Ainda não vi nenhuma ideia para ultrapassarmos os problemas económicos da nossa sociedade. Vamos simplesmente esperar a pandemia passar para voltarmos ao turismo?

Empresas fecham. Desemprego aumenta. Finanças públicas à beira do colapso. Indubitavelmente, a União Europeia é a nossa melhor aliada na resolução dos nossos problemas e vai salvar-nos da fome. A “bazuca europeia” de fundos comunitários vai demorar um pouco a chegar, mas chegará. Entretanto, por cá, prefere-se acusar a União Europeia como a única responsável pela proibição da pesca da Gata. Será que é bem assim?