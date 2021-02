Portugal com 76 novas mortes e 1.570 novos casos confirmados

Portugal regista hoje 76 novas mortes atribuídas à covid-19 e mais 1.570 novos casos confirmados de contágios pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 3.284 pessoas, menos 300 do que na sexta-feira, dos quais 656 em unidades de cuidados intensivos, de onde saíram 13 doentes nas últimas 24 horas.

Desde 06 de janeiro, quando estavam 3.293 pessoas hospitalizadas com covid-19, que o número de internamentos não era tão baixo.

Pelo vigésimo dia consecutivo, o número de pessoas dadas como recuperadas supera o de novos casos diagnosticados: há hoje mais 5.050 pessoas recuperadas, totalizando 696.916 desde o início da pandemia.

Continuam ativos 83.526 casos, menos 3.556 do que na sexta-feira.

Em números totais, Portugal já diagnosticou 796.339 casos de contágio e registou 15.897 mortes.

As autoridades de saúde têm em vigilância 92.314 contactos, menos 7.968 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde o dia 30 de janeiro.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral de Saúde, Portugal tem atualmente 656.411 pessoas vacinadas: 413.482 com primeira dose e 242.929 com a segunda dose.

Das 76 mortes registadas nas últimas 24 horas, 36 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 18 na região Norte, 13 na região Centro, seis no Alentejo e três na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 770 novas infeções, contabilizando-se até agora 300.758 casos e 6.595 mortes.

A região Norte tem hoje 369 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 324.254 casos de infeção e 5.140 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 214 casos, acumulando-se 113.849 infeções e 2.829 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 31 casos, totalizando 28.099 infeções e 921 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 84 novos casos, somando 19.788 infeções e 325 mortos.

A Madeira registou 99 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.881 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou três novos casos nas últimas 24 horas e foram notificados no total 3.710 casos de infeção e 28 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 359.978 homens e 436.091 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 270 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.299 eram homens e 7.598 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.453.070 mortos no mundo, resultantes de mais de 110,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.