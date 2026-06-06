Leão XIV alerta para ideologias que levam a generalizações injustas

O Papa alertou hoje para "ideologias mundanas ou posicionamentos políticos e económicos" que levam a "generalizações injustas", num encontro com pessoas em situação de exclusão social, como imigrantes e sem-abrigo.

Leão XIV iniciou hoje uma visita de sete dias a Espanha e no primeiro dia da viagem visitou um centro da Cáritas que acolhe pessoas em situação de exclusão social, tendo ouvido testemunhos como o de um imigrante senegalês, Khadri, que lhe entregou uma cópia da autorização de residência no país.

"Obrigada por se aproximar das pessoas migrantes", disse Khadri ao Papa, antes de lhe entregar uma cópia do documento de autorização de residência em Espanha, que disse significar "esforço e esperança".

Khadri contou ao Papa que após ter chegado a Espanha sozinho, em 2020, em plena pandemia, teve o apoio da Caritas, onde foi "olhado com respeito", e tem hoje emprego.

"A autorização de residência conta uma história de esforço, mas sobretudo de compromisso, honestidade e acolhimento", disse Leão XIV sobre Khadri.

Leão XIV sublinhou que o lema desta viagem a Espanha é "levantai o olhar", "um apelo a olhar os que sofrem nos olhos" e que lembra que "a caridade não pode esperar".

"Se o trigo não se colhe quando está maduro, a colheita perde-se e esta é a nossa responsabilidade perante os que precisam", afirmou.

Leão XIV sublinhou que "graças a um sonho e uma pequena porta aberta" as pessoas que hoje deram testemunhos neste centro da Cáritas estão a mudar o rumo das suas vidas e alertou que "também os cristãos, muitas vezes, se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por posicionamentos políticos e económicos que levam a injustas generalizações e a conclusões enganadoras".

O líder da Igreja Católica chegou hoje a Espanha para uma viagem de carga política inédita, com um discurso no parlamento nacional e o foco colocado na imigração.

A dimensão social da agenda da visita, focada no acolhimento e integração de imigrantes, de pessoas em situação de sem-abrigo e presos, teve como primeiro momento a visita hoje a este centro da Cáritas em Madrid.

"A realidade das pessoas sem-abrigo foi-se intensificando nos últimos anos, especialmente em grandes cidades como Madrid", por causa de "fatores estruturais" como "a dificuldade de acesso à habitação", a precariedade laboral ou "a situação administrativa irregular de muitas pessoas migrantes, que limita o acesso ao emprego e a recursos básicos", sublinhou a Conferência Episcopal Espanhola (CEE), num dossiê sobre a visita do Papa entregue esta semana aos jornalistas.

Os bispos espanhóis reivindicaram e apoiaram o processo de regularização extraordinário de imigrantes com que o Governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez avançou recentemente e a Igreja Católica está também envolvida no acolhimento e integração de estrangeiros, incluindo os que chegam em 'pateras' às Canárias.

O posicionamento da Igreja espanhola em relação à imigração tem estado no centro de um confronto público dos bispos com os dirigentes do terceiro maior partido no parlamento espanhol, o Vox, de extrema-direita.

No primeiro discurso que fez em Espanha, hoje de manhã, perante as autoridades máximas do país, Leão XIV apelou para serem abandonados discursos polarizadores com "simplificações estéreis" e pediu para a Europa reconhecer "a complexidade" como uma bênção.

O Papa pediu por diversas vezes mais educação e diálogo, assim como novos discursos, para "apreciar e estudar a complexidade, aprender a não negá-la e a vivê-la como uma bênção, fugir das abordagens identitárias que parecem esclarecer tudo, mas que povoam o mundo de fantasmas e inimigos".

Para o Papa, é uma ilusão considerar que a segurança "vem das armas e dos muros", quando "amadurece melhor" se resultar da aprendizagem de "avançar ao lado do outro, de crescer em conjunto, de braço dado".