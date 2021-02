A Direcção-Geral da Saúde atribui hoje à Madeira mais 99 casos de covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico que traça o retrato do país no que diz respeito à pandemia, a Região contabiliza um total de 5881 casos de infecção pelo novo coronavírus.

Quanto ao número de mortes por Covid-19, a Madeira mantém 59 óbitos relacionados com o vírus SARS-COV-2.

Aceda ao boletim da DGS