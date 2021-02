1.500 aguardam por consulta de psiquiatria

A lista de espera por uma consulta de psiquiatria integra 1.500 doentes que estão há cinco anos à espera de serem chamados. O SESARAM quer contratar mais dois especialistas. É este o assunto que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO, nesta sábado, 13 de Fevereiro.

Já a foto de capa de hoje mostra o renovado Pavilhão do Funchal. O primeiro jogo de andebol depois das obras de remodelação realiza-se este sábado.

Sobre a covid-19 fique a saber que os lares da Madeira passarão a contar com brigadas de intervenção rápida. Ou seja, grupos constituídos por profissionais de várias áreas têm por missão actuar em caso de surtos de covid-19.

A Região soma mais 111 casos e 62 óbitos associados à doença.

O barómetro da Eurosondagem merece também destaque de capa nesta edição, revelando que o Chega ultrapassa BE e PCP nas preferências dos eleitores. O partido já é o terceiro a nível nacional.

Ainda na ordem do dia gás reposto no comando da PSP mas não em todas as esquadras.

