PCP acusa Governo de "falsear" dados sobre acesso a cuidados de saúde

O PCP desenvolveu hoje uma iniciativa política sobre os problemas no sector da saúde na Região Autónoma da Madeira, na qual o coordenador regional, Edgar Silva, afirmou que o Governo Regional "está a falsear dados sobre a realidade do deficit no acesso a cuidados de saúde".

Os números oficiais estão falseados quanto à informação pública sobre as reais necessidades de acesso a cuidados de saúde. Uma coisa é a realidade, em alguns dos casos dramática, de listas de espera para cuidados de saúde, outra bem diferente são os números oficialmente divulgados pela governação. Ou seja, não só os números acerca da realidade da saúde estão a ser objecto de tratamento político, estão a ser 'martelados', numa ocultação premeditada por parte do Governo Regional, procurando assim disfarçar a realidade das dificuldades de resposta e de acesso aos cuidados de saúde a que as pessoas deveriam ter direito, como também estamos perante um processo de batota política, onde o Governo Regional joga com os problemas da saúde pública como se as pessoas e os seus problemas de saúde fossem manipuláveis através da retórica política, ao sabor dos interesses mais mesquinhos da agenda da governação". Edgar Silva

O coordenador regional do PCP reivindica que seja reforçado o Serviço Regional de Saúde nos seus meios financeiros, humanos e técnicos, com os vários níveis de cuidados articulados entre si, com uma direcção coesa e determinada na defesa do interesse público.

"É urgente recuperar dos atrasos verificados nos planos de saúde, para além das respostas aos problemas covid. São necessárias respostas extraordinárias por parte do Serviço Regional de Saúde para efectivar o regresso à actividade normal e às condições adequadas para garantir o acesso de todos aos cuidados de saúde de que necessitam", concluiu.