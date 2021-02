A Capitania do Porto do Funchal emitiu esta tarde dois avisos. Um para cancelar o aviso de vento forte no mar, outro para reforçar a atenção de quem pretenda sair para o mar, devido à forte ondulação e alguma má visibilidade

Assim, após receber do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que o aviso de vento forte tinha sido cancelado, a Capitania recomenda que os "proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade".

Sensivelmente a mesma recomendação para proprietários ou armadores, que devem manter as embarcações "nos portos de abrigo", mas desta feita por causa da continuação da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, que deverá prolongar-se pelo menos por mais 24 horas (até às 18h00 de amanhã, 21 de Fevereiro).

No que toca ao vento, diz o aviso que estará moderado a fresco de Noroeste, por vezes muito fresco, mas diminuindo para moderado, por vezes fresco a partir do início da manhã de domingo. A partir do início da tarde o vento muda de direcção predominante, soprando de Oeste/Sudoeste.

A visibilidade ainda será fraca ou por vezes má no início do dia, mas irá melhorando e passar a boa a moderada.

Por fim, a ondulação na costa norte será de Noroeste, atingindo vagas de 4 a 5 metros, diminuindo contudo para 3 a 4 metros a partir da manhã. Já na costa sul, as ondas são de Oeste/Sudoeste, com vagas a atingir altura de 2 a 3 metros, aumentando para 3 a 4,5 metros vindos de Oeste até ao final da manhã.