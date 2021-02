PCP quer garantia da promoção da saúde mental em contexto covid-19

O PCP entregou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Projecto de Resolução que recomenda ao Governo Regional que garanta a promoção da saúde mental em contexto covid-19.

"É absolutamente indispensável mitigar o impacto que a pandemia tem na saúde mental, e encontrar respostas adequadas que contribuam para a saúde psicológica e o bem-estar, no contexto covid-19", defendem os comunistas.

É, pois, no sentido de dar resposta a esta nova realidade que o PCP defende, entre outros aspectos, "um maior envolvimento dos cuidados de saúde primários na prevenção e tratamento das perturbações depressivas e do humor"; o reforço do número de profissionais especialistas em saúde mental e uma "melhor articulação" destes com as restantes unidades funcionais e demais serviços locais de saúde mental, nomeadamente em contexto escolar.

Recorde-se que, conforme avançava o DIÁRIO na sua manchete de sábado, a lista de espera por uma consulta de psiquiatria na RAM integra 1.500 doentes que estão há cinco anos à espera de serem chamados.