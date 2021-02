Engenharia eletrotécnica tem “empresa de ponta” na Madeira

O presidente do Governo Regional visitou esta manhã “mais uma empresa de ponta”, elogio feito durante a visita à empresa RC Automação, em São Martinho, no Funchal.

Depois de ouvir as explicações dos “dois jovens empresários” e assistir a um vídeo com as duas grandes obras - uma privada (ECM), outra pública (ARM) - onde a RC Automação marca presença, Miguel Albuquerque, concluiu que a empresa criada em 2010 “está na vanguarda da intervenção a nível da domótica”. Acompanhado pelo secretário regional de Economia, Rui Barreto, Albuquerque sublinhou destacou o “conjunto de trabalhos” que colocam à prova a “capacidade técnica” e de resposta só possível por ser uma empresa “actualizada” e “moderna”, destacou.

A empresa

Com 31 trabalhadores, a RC Automação é uma empresa ligada à área da engenharia eletrotécnica, com grande incidência na área industrial.

Áreas de intervenção de negócio abrangem a produção, venda e montagem de diverso equipamento eléctrico e de automação. Também realizam a instalação de painéis solares e oferecem variadas soluções na área da Domótica. Fazem ainda a manutenção de todos os equipamentos.

Ao nível dos Sistemas de Automação Industrial, promovem projectos eléctricos de soluções industriais, desenvolvem sistemas automáticos e sistemas de supervisão e controlo e implementam sistemas de gestão técnica para edifícios e instalações industriais.

Trabalham com sectores como o Turismo (gestão técnica de edifícios na área da energia), a Indústria (assistência técnica) e Construção Civil (trabalhos de automação nas centrais de produção de betão, betuminoso e pré-fabricados de betão).

No que se refere à produção de quadros eléctricos realizam projectos de esquemas de quadros eléctricos, produzem os quadros eléctricos e promovem o ensaio e colocação em funcionamento dos quadros produzidos.

Na área do desenvolvimento de projectos e planos de eficiência energética para edifícios, estando legalmente certificada para o efeito, fazem análises de instalações para efeitos de certificação energética e diagnósticos de avarias, fabricam e implementam baterias de condensadores, organizam alterações de tarifários para as empresas, fazem estudo e fornecimento de soluções fotovoltaicas e ainda se responsabilizam por sistemas de gestão técnica para edifícios e instalações industriais.

Na área de venda de material eléctrico, comercializam o produto industrial inerente à área de mercado da empresa e acompanham o cliente na escolha do produto mais adequado.

Ao nível da Domótica, a empresa disponibiliza projectos, desenvolve e instala soluções específicas para cada cliente, programa e coloca em funcionamento a solução criada.