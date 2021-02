Libertados mais de 30 activistas após indulto presidencial na Argélia

As autoridades da Argélia libertaram hoje mais de 30 presos de opinião, incluindo o jornalista Khaled Drareni, um dia após o indulto concedido pelo Presidente Abdelmadjid Tebboune e a três dias do segundo aniversário do levantamento popular 'Hirak'.

"No total, foram libertadas 33 pessoas até ao momento. Os procedimentos estão em curso para os restantes", indicou um comunicado do Ministério da Justiça, sem precisar os seus nomes.

"Está livre", declarou à agência noticiosa AFP Abdelaghani Badi, um dos advogados de Khaled Drareni, o correspondente da Argélia da cadeia televisiva TV5 Monde e dos Repórteres sem Fronteiras (RSF), precisando que se tratava de uma "liberdade condicional".

Condenado a dois anos de prisão em setembro passado Drareni, 40 anos, tornou-se no símbolo do combate pela liberdade de imprensa na Argélia, e aguarda que o Supremo tribunal se pronuncie em 25 de fevereiro pela cassação pelo seu processo.

As fotos e vídeos divulgados nas redes sociais mostram os detidos junto dos seus próximos em diversas regiões do país.

Frente à prisão de Kolea, a oeste de Argel, familiares próximos, jornalistas e militantes aguardavam a libertação dos prisioneiros, testemunhou a AFP.

No seu discurso ao país na noite de quinta-feira, Tebboune afirmou que "o 'Hirak' bendito salvou a Argélia. Decidi conceder uma graça presidencial (...). Entre 55 e 60 pessoas vão juntar-se às suas famílias", uma medida que deveria ficar concluída até à noite de hoje.

Segundo o Comité Nacional para a Libertação dos Detidos (CNLD), cerca de 70 pessoas estão na prisão por ligações ao 'Hirak' ou por motivos de liberdades individuais.

Um dia após a sua eleição em dezembro de 2019, Tebboune concedeu um indulto a 76 detidos, incluindo ativistas do 'Hirak', libertados em 02 de janeiro de 2020.

O movimento de contestação foi suspenso em março passado devido à crise sanitária, mas retomou as suas marchas de protestos a poucos dias da data do segundo aniversário.

"À margem da libertação dos detidos (...) Tebboune mantém sempre o seu roteiro e a sua agenda para convocar legislativas e terminar com o 'Hirak'", assinalou Said Salhi, vice-presidente da Liga Argelina para a Defesa dos Direitos Humanos (LADDH).

Tebboune prometeu no discurso de quinta-feira dissolver o parlamento e organizar legislativas antecipadas até ao final do ano.

Deverá ainda ocorrer uma remodelação ministerial "no máximo nas próximas 48 horas", indicou ainda.