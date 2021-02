210 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou nos números do concurso de hoje do Euromilhões e na próxima terça-feira estará em jogo um Jackpot no valor de 210 milhões de euros.

No entanto, o segundo prémio, no valor de 177.571,43 de euros, saiu a dois apostadores em Portugal.

Recorde-se que a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira é constituída pelos números 4, 12, 25, 46 e 48 e pelas estrelas 7 e 12.