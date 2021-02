17.521 receberam vacina contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, até ao dia 19 de Fevereiro, foram administradas 17.521 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

"Do número total de vacinas já administradas (17.521), 12.262 correspondem a administração da primeira dose da vacina e 5.259 foram da segunda dose da vacina", revela através de um comunicado de imprensa.

Esta semana, a secretaria da tutela destaca a vacinação dos estudantes de Medicina em estágio no Serviço de Saúde da RAM e a continuidade da vacinação nos lares (primeiras e segundas doses), bem como dos profissionais de saúde, forças de segurança e protecção civil.

A secretaria destaca ainda a continuidade da campanha de vacinação dos idosos nos concelhos de acordo com as prioridades definidas.

"Para a próxima semana, será dada continuidade com a vacinação dos grupos prioritários, nomeadamente os idosos com mais de 80 anos e idosos com idades entre os 75 e os 79 anos com patologia, nos concelhos, mantendo o calendário de vacinação já conhecido por parte da população. Até à data foram vacinados na Região Autónoma da Madeira, 3.232 idosos nos diferentes concelhos", revela.

De referir que as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na RAM, administradas de acordo com a alocação das vacinas à Região.