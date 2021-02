Caminho da Penteada repavimentado após intervenção na rede de água

Os trabalhos de repavimentação do Caminho da Penteada, em São Roque, no Funchal, já foram dados como concluídos, isto depois do troço ter sido alvo de uma intervenção da empreitada de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e o vereador com o pelouro das Águas e Saneamento Básico, Rúben Abreu, visitaram, esta manhã, essa via.

“Depois de finalizarmos a substituição das antigas condutas e da instalação de válvulas reguladoras de pressão, procedemos à repavimentação do troço intervencionado, nomeadamente no trajeto entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e o Tecnopolo. A empreitada de renovação das redes de águas do concelho é um investimento camarário que ascende aos 566 mil euros e percorre uma extensão de cerca de 2 km de rede", explica Miguel Silva Gouveia.

O autarca indicou ainda que, durante a intervenção foram refeitas cerca de 520 ligações domiciliárias ao aglomerado populacional que é servido por esta rede e foram instalados 6 novos hidratantes para permitir "um combate mais eficiente e eficaz em possíveis situações de incêndios urbanos".

Miguel Silva Gouveia agradece à população e a todos os que transitam diariamente nesta via pela compreensão demonstrada ao logo destas intervenções. "O Funchal vai continuar a trabalhar para prestar um serviço de qualidade aos funchalenses, modernizando as Águas do Funchal e afirmando a sua política de investimentos em nome da sustentabilidade ambiental no concelho", conclui