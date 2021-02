MAIS ajuda núcleos regionais da Liga Contra o Cancro

Os Núcleos Regionais da Madeira e dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a MAIS – Madeira Air Integrated Solutions, Lda, assinaram um protocolo de cooperação com o objectivo de assegurar o apoio no transporte aéreo de mercadorias consignadas aos núcleos regionais da Liga Contra o Cancro, assim como a iniciativas promovidas pela LPCC nos Arquipélagos da Madeira e Açores.

De acordo com esta nova parceria, a MAIS garantirá o transporte aéreo dos materiais que lhe forem entregues no Aeroporto de Lisboa e após reserva prévia junto do agente transitário IATA, FLS – Freight & Logistics Services Lda (FLS) que providenciará a emissão dos documentos de transporte.

A MAIS não cobrará qualquer custo por quilograma de mercadorias transportadas e decorrentes das acções a realizar, entre Lisboa e os aeroportos de Funchal; Ponta Delgada e Terceira. Caberá aos núcleos regionais da Liga contra o Cancro os eventuais encargos com taxas aeroportuárias em vigor à data de embarque e que serão facturadas pelo agente IATA emissor.

Refira-se que a MAIS opera diariamente uma aeronave de transporte exclusivo de carga entre o aeroporto de Lisboa e os aeroportos do Funchal, na Região Autónoma da Madeira; de Ponta Delgada e das Lages na Região Autónoma dos Açores. Para além da sua actividade de exploração comercial de aeronaves no transporte de carga, a MAIS, pela sua natureza estratégica e no âmbito da sua missão, procura impulsionar e apoiar actividades e promover acções tendentes a valorizar iniciativas, não só de âmbito comercial, mas também de âmbito social que contribuam para o esforço de organizações e entidades empenhadas em apoiar e servir o interesse social e o desenvolvimento das Regiões autónomas e do País.

Esta cooperação vem dar um contributo significativo para a acção da Liga Portuguesa Contra o Cancro nas duas regiões autónomas, nomeadamente na concretização da missão principal desta instituição: o apoio ao doente oncológico e família, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e a investigação em oncologia.